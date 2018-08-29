亞運》自評99分 複合弓女團鍍銅

複合弓女團拿下銅牌。左起林明靜、陳怡瑄、陳麗如。 （特派記者林正堃攝）

射箭締隊史紀錄

計2金、1銀、1銅

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕陳麗如、陳怡瑄、林明靜，昨在亞運射箭複合弓女團銅牌戰以225：221力退伊朗隊，為台灣再添一面銅牌。上屆鍍銀的陳麗如感謝年輕隊友，「很可惜，雖沒晉級金牌戰，這面牌至少補進二分之一的失落。」

射箭賽昨落幕，本屆亞運台灣隊終於克服「恐韓症」，總計射下2金、1銀、1銅，締造隊史紀錄。

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上屆仁川亞運台灣隊在複合弓女團鍍銀，本屆雖在4強遭印度逆轉無緣爭金，全隊心態未受影響，銅牌戰表現沉穩，一掃先前落敗陰霾。

陳麗如認為兩位學妹潛力十足，往後大有可為，並期許他們持續在國際舞台磨練累積經驗，「這次我們可以打99分，剩下1分留給下屆。」

22歲的林明靜自嘲亞運處女秀被「震撼教育」，尤其準決賽對印度失手，意外射出7分箭，令她自責難過痛哭，「前一場失誤是我造成，大家一直鼓勵，銅牌戰希望可以證明自己、我可以做得到！」

23歲的陳怡瑄也是首度參加亞運，先前複合弓混雙摘金，如今又獲銅牌，被教練團點名進步很多，面對沉重壓力，她說：「重要的比賽還是平常心面對。」

複合弓男團賽受到風勢影響，林哲瑋、潘宇平、林鑫民射出總分223，不敵馬來西亞225分，僅獲第4名。雷千瑩則在反曲弓女子個人賽先盛後衰，被連射6支10分箭的南韓姜彩榮以6：4大逆轉，屈居第4，但已超越她在2010年廣州第9的亞運個人最佳成績。