亞運》200M衝進決賽 楊俊瀚今拚金

楊俊瀚（特派記者林正堃攝）

準決賽僅次於日本快腿

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕「台灣最速男」楊俊瀚（左圖，特派記者林正堃攝）昨在亞運男子200公尺準決賽跑出20秒53，在8名晉級決賽者中僅次於日本快腿小池祐貴的20秒35，今晚8點05分的決賽有機會力拚獎牌。

去年亞錦賽200公尺奪金的楊俊瀚，上午預賽跑出20秒95，以分組第1晉級，晚間準決賽也以分組第2首次挺進200公尺決賽。

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楊俊瀚日前在100公尺預賽、準決賽及決賽都用盡全力，這次在專攻的200公尺選擇「聰明跑法」，他說：「準決賽出彎後就剩我和小池祐貴，就順順跑完，在這階段拚成績、名次的意義不大。」

楊俊瀚5月全大運以今年亞洲第3快的20秒33打破全國紀錄，僅次於中國謝震業的20秒16、小池祐貴20秒29。而謝震業這次亞運並未參加，對楊俊瀚是一大利多。

沈怡如撐竿跳第4

女子撐竿跳決賽，賽前被看好的「撐竿跳美少女」吳家如3次挑戰3公尺85都失敗，以3公尺70獲第5，沈怡如則以個人最佳的4公尺10拿第4。金牌由中國李玲以破亞運紀錄的4公尺60奪下，泰國查妮莎4公尺30摘銀，南韓林恩知以4公尺20鍍銅。

李慧君標槍獲第5

女子標槍決賽，全國紀錄保持人李慧君以54公尺83獲第5。