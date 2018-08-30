亞運》鐵人車手黃亭茵 用意志力拚「銀」

黃亭茵本屆亞運共參加4項自由車比賽，十分操勞，昨成功在全能賽獲得銀牌。（記者廖聿偉攝）

黃亭茵（左）奪得自由車個人全能賽銀牌。（美聯社）

全能賽最後一項 成功保第2

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕亞運自由車場地個人賽昨登場，台灣女將黃亭茵用意志力克服疲憊，在全能賽衝出本屆亞運自由車隊的第二面銀牌。金牌則落入日本奧運培訓選手梶原悠未囊中。

全能賽前三項集體爭先賽、落後淘汰賽與10公里節奏搶分賽結束，黃亭茵維持在第二位，與梶原悠未僅有2分差距，但後面追兵虎視眈眈，包含中國、南韓與馬來西亞，最後一項領先計分賽成為最重要的戰場。

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教練楊東蓁透露，「第二名的位置很尷尬，黃亭茵不但要盡力超過日本，還要防範第三名的南韓進逼，加上梶原悠未採不合作策略，只顧自己鞏固第一名，其餘車手逃脫也不主動追擊，若最後被套圈，一口氣灌進20分，對於戰局會出現戲劇性的變化。」

黃亭茵最終在領先計分賽拿下12分，驚險保住銀牌，讓南韓金裕離只能屈居第三。黃亭茵表示，「梶原悠未以守為攻，策略很正確，加上她的實力超群，衝刺的速度驚人。所幸我守住第二的位置，達成預期的目標。」

比賽第24圈發生嚴重的摔車意外，至少有4名選手慘摔，幸好黃亭茵並未在此集團中，躲過一劫。

參加4項 今仍有個人追逐賽

本屆亞運黃亭茵共參加個人公路賽、公路計時賽、場地全能賽和3公里個人追逐賽，是所有參賽選手中最操勞的車手，連日、韓選手都稱她為鐵人。黃亭茵無奈地說，「原本寄望公路賽也能奪牌，但大會一直搞烏龍，公路計時賽的路線變成爬坡賽，我只能安慰自己是為了場地賽做暖身。」

黃亭茵今將在3公里個人追逐賽上陣，楊東蓁說，「黃亭茵的體能已達到上限，還好全能賽拿下銀牌，壓力釋放很多，個人追逐賽較能輕鬆應戰，盡最大的能力拿下獎牌。」