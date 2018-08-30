中信女子公開賽》老公當桿弟 盧曉晴返台福利

盧曉晴（右）返台參加中信女子公開賽，由夫婿武山孝人（左）擔任桿弟。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕旅日名將盧曉晴本週專程返台，參加2018中國信託女子公開賽，昨天她把握賽前最後練習機會打了18洞，她表示，比賽場地設定總長比較長，另外就是果嶺還需要再適應一下。

盧曉晴週二返回台灣，她表示，很久沒打東華球場，記不得上次在這裡比賽是什麼時候了，對球道和場地特性沒有太深的印象，練習時她很認真地在碼數本上做紀錄，接下來3天比賽盡力而為。

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這次返台參賽有一點匆促，盧曉晴指出，原本記得的日期好像不太對，加上本週日本LPGA賽事是否要休息也一直還在考慮，後來決定本週日本那邊休息1場，查了一下行程才發覺中信女子公開賽就在本週，正巧可回台灣參賽。

盧曉晴的夫婿武山孝人這次也跟她一起返台，比賽期間將當桿弟幫她背球袋，他說：「這是今年第1次幫曉晴背球桿，只有在台灣的比賽我才當桿弟陪她。」

盧曉晴認為，今年球道總長拉長，滿有挑戰性的，練習時整體感覺還不錯，但果嶺還沒適應，還要努力一下。她表示，今年在日本LPGA球季打到現在，雖然還沒拿冠軍，但在統計數字上並沒有差太遠，接下來幾個月要多給自己進入前10名的機會，看看能不能捧起冠軍盃。