中職》3年身心升級 劉軒荅有「獅」兄提點

2018/08/30 06:00

劉軒荅。（記者廖振輝攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕投手劉軒荅以簽約金330萬、激勵獎金80萬、月薪7萬元加盟統一獅，雖晚3年進職棒，但他感謝能在國體大和國際賽歷練，也有好友陳重羽、施子謙的經驗談當後盾。

國際賽投出信心

2015年自高苑工商畢業，劉軒荅因有手傷疑慮，在選秀第11輪才被兄弟挑中，且未能談妥合約，選擇先讀大學；歷經3年沉潛再戰，今年終獲獅隊第3指名，背號23號。

回首當時，劉軒荅認為是動力，代表仍有不足，「經過這3年磨練是好事，如果直接從高中跳到職棒，或許會不適應，畢竟高中都是短期盃賽，要轉到職棒長期調整，可能沒那麼完整。」

進國體大後，劉軒荅曾負面思考，但很快就決定再拚一次。他說，歷經許多國際賽磨練，盡力投出穩定表現，感覺較有信心，感謝國體大教練給他許多機會，加上體能教練和防護團隊協助，才有身心更升級的他。

劉軒荅隊上有好友陳重羽（右）、施子謙（左）分享經驗。（資料照，記者陳志曲攝）

21歲劉軒荅和獅隊捕手陳重羽都是嘉義人，從國小就認識，很期待搭檔，「我們很要好，重羽給我鼓勵，也說職棒情蒐很細，要有很多不一樣的配球模式。」施子謙之前也傳訊恭喜劉軒荅，並提醒他進職棒又是另一種挑戰，體能調整很重要。

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