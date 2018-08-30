中職》李丞齡備戰亞青 期待對決吉田輝星

2018/08/30 06:00

獅隊選秀第4輪指名捕手李丞齡（中）與統一7-ELEVEn獅董事長凃忠正（左）和興大附農教練李明益（右）。（統一獅提供）

〔記者郭羿婕／台北報導〕U18亞洲青棒錦標賽9月3日在日本宮崎開打，投手古林睿煬因傷退出，獅隊新秀仍有第4輪捕手李丞齡、投打兼修的第6輪林靖凱參賽，後天赴日備戰，兩人都希望業餘最終戰能畫下完美句點，再向獅隊報到。

李丞齡簽約金280萬、激勵獎金80萬、月薪5萬元，身為興大附農強打鐵捕，也要在職棒拚出一片天，背號選9號就是期望能在統一獅「長長久久」。他說，好比陳金鋒與52號畫上等號，希望將來想到獅隊9號就能想到他。

李丞齡專職捕手，在U18台灣隊則是捕手、外野都有準備，狀況調整得不錯，「週六就要出國了，我會展現最好的自己，態度、成績都想達到最好。」

台灣隊預賽和日、韓不同組，複賽才能交手，日本隊有多人去年12月來台參與台日青棒交流賽，包括大阪桐蔭王牌投手柿木蓮；另有今年夏季甲子園亞軍金足農的王牌吉田輝星，李丞齡就很期待能與吉田對決。

林靖凱。（記者廖振輝攝）

林靖凱把握二刀流告別作

林靖凱是二壘手兼投手，業餘最終一役期盼盡情發揮，也可能是展現「二刀流」身手的最後機會，他笑說：「希望能投一場代表作。」之後到獅隊預定以野手為主。

林靖凱簽約金160萬、激勵獎金50萬、月薪5萬元，披上64號獅袍，他表示，進職棒要不斷提升自我，照教練課表好好磨練。

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