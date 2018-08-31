亞運》拚3屆「網」首金 鄭竹玲喜極而泣

鄭竹玲（左）、余凱文（右）笑擁軟網混雙金牌。（法新社）

軟網好手鄭竹玲（左）征戰3屆亞運，本次與余凱文（右）搭檔混雙，終於拿到第一面金牌。（法新社）

軟網混雙金牌鄭竹玲（右）、余凱文（左）奪金，開心披奧會旗繞場。（法新社）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕對「三屆元老」鄭竹玲來說，這次亞運肯定畢生難忘。她不但稱職扮演「領頭羊」，昨軟網混雙決賽與余凱文聯手以5：3擊敗南韓，首度攻頂更一圓金牌美夢，樂得她喜極而泣，披我奧會旗繞場時頻呼：「太開心了，多年努力終獲回報。」

初登場雙銀 上屆仁川卻退步

雖是台灣軟網隊最資深大姊大，鄭竹玲現在才25歲，因活潑好動，國小三年級時被體育老師拉去打軟網、意外發現天分的她說：「從拿起球拍那刻，就深深愛上這個運動。」8年前廣州處女秀，這位17歲菜鳥一戰成名，包辦女團、混雙2面銀牌，無窮潛力備受期待。上屆仁川出征，鄭竹玲信心滿滿，不料在日、韓、中等傳統強權夾擊下，成績不進反退，僅獲女團、女雙2銅。

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選手兼教練 教學相長成關鍵

意外挫折令鄭竹玲頗受打擊，卻也激發好勝心，4年後率隊捲土重來，天助自助彌補生涯遺憾，也讓台灣自廣州亞運男雙、男團掄元後，暌違8年再獲軟網金牌。除了當選手比賽，鄭竹玲也在雲林教導國小、國中等基層幼苗，教學相長正是不斷進步的關鍵，「現在打軟網的男生有增加，女生數量卻在下降，希望傳承自身所學。」

身為經驗豐富的賢拜，鄭竹玲前天女單殺進決賽，仍感受沉重壓力，惜敗給軟網宗主國的日本名將高橋乃綾，再次「銀恨」更令她有點自我懷疑，所幸混雙帶著年輕3歲學弟接連「禦韓」，總算站上苦等8年的最高頒獎台，「每次距離自己目標，都是差那麼一點點，這次終於成功了。」

近來密集出賽，對體能與意志力消耗極大，已「金包銀」的鄭竹玲，仍渴望最後女團贏球，再添金喜為本屆畫下完美句點。

鄭竹玲（左）、余凱文（右）拿下軟網混雙金牌。（法新社）