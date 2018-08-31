亞運》失金不失意 連珍羚扣倒奪銅

繼2010年後，旅日柔道好手連珍羚奪得亞運第2面銅牌。（特派記者林正堃攝）

連珍羚（上）奪下女子柔道57公斤級銅牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕台灣女將連珍羚昨在亞運柔道女子57公斤級八強雖不敵中國盧童娟，但在敗部復活賽力圖振作，最終在銅牌戰以兩個半勝10：0擊敗哈薩克女將妮莎貝耶娃，繼2010年亞運後再度摘下銅牌。金牌則由北韓金潔安拿下，日本玉置桃獲銀牌。

連珍羚在銅牌戰先用內腿破壞妮莎貝耶娃的重心，再用地板技壓制，先取得半勝，接著用三角鎖固定技，拿下第二個半勝。

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連珍羚在八強戰吞敗，讓她相當沮喪，「我為了亞運做足準備，原期望能拚下金牌，可惜事與願違。在教練鼓勵下才調適好心情，在銅牌戰打出應有的水準。」

連珍羚是台灣史上首位旅日的職業柔道選手，所屬隊伍的母企業小松會社，昨特別動員到現場為她加油，形成台日一起應援的特殊場景，她開心地說，「很感動，觀眾的喝采讓我在場上很亢奮。」

克拉術楊憲慈也摘銅

楊憲慈在女子克拉術78公斤級碰上強敵烏茲別克優黛莎娃，原本率先拿下半勝，卻遭裁判取消，氣勢轉移，優黛莎娃立刻回敬一記全勝，最終楊憲慈僅拿下銅牌。

楊憲慈（右）在女子克拉術78公斤級屈居銅牌。（特派記者林正堃攝）