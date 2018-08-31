亞運》男子400接奪第4 均齡20展望下屆

由楊俊瀚領軍的男子400公尺接力隊，最終排名第4。（特派記者陳志曲攝）

台灣男子400公尺接力隊魏泰陞（左起）、魏溢慶、王偉旭、楊俊瀚，4人平均年齡僅20。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕亞運田徑賽昨落幕，台灣最後奪牌希望「台灣最速男」楊俊瀚領軍的男子400公尺接力隊，在決賽跑出今年最佳的38秒98，可惜以0.09秒之差和銅牌失之交臂，僅獲第4。不過，4位飛毛腿平均僅20歲，4年後亞運仍可捲土重來。

日本隊以38秒16摘金，終結中國二連霸，地主印尼38秒77奪銀，中國38秒89拿銅。

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台灣隊無緣獎牌關鍵在第三棒魏泰陞及最後一棒王偉旭，因過去無大賽合作經驗，接棒不順。王偉旭坦言，兩人默契不佳，導致最後追不過印尼、中國。

楊俊瀚：未來還有機會

楊俊瀚、魏溢慶、魏泰陞及王偉旭這次目標是打破2012年王文堂、劉元凱、梁澤敬、易緯鎮所創的全國紀錄38秒78，及取得隊史自2010年廣州亞運後首面接力獎牌，即使雙雙落空，仍完成跑進39秒內的低標。

上屆還是接力隊小老弟，楊俊瀚這回改用一哥身分向3位隊友喊話，「我們還年輕，這次已經有突破了，未來還有很大的機會。」

女子400接第6 未破全國

女子400公尺接力決賽，廖靜賢、廖晏均、胡家蓁、陳莞玫合力跑出45秒19，名列第6，無緣改寫高懸24年的全國紀錄44秒58。

台灣女子400公尺接力跑出第6名。（特派記者陳志曲攝）