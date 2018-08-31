亞運》為3選手搭東奧舞台 田協準備好了

陳奎儒（左）獲得亞運110公尺跨欄銀牌。（資料照，記者林正堃攝）

標槍好手鄭兆村本屆亞運僅獲第5，田協仍看好他挑戰奧運。（資料照，記者陳志曲攝）

楊俊瀚拿下亞運男子200公尺銀牌。（資料照，記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣田徑隊本屆亞運由「台灣最速男」楊俊瀚及「台灣欄神」陳奎儒搶下2面銀牌，勝過上屆1銀成績。田徑協會決定為楊俊瀚、陳奎儒及鄭兆村擬定移地訓練計畫，助3人站上奧運舞台。

楊俊瀚在男子200公尺以20秒23奪銀，是我亞運史上首面男子短跑獎牌，陳奎儒則以13秒39替我贏得暌違48年的亞運110公尺跨欄獎牌，兩面獎牌彌足珍貴。

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田協秘書長王景成透露，楊俊瀚、陳奎儒已有進軍奧運的實力，只要選手願意出國強化實力，協會及理事長葉政彥絕對支持，擔任選手的堅強後盾。

鄭兆村去年台北世大運以91公尺36成為亞洲標槍紀錄保持人，即使這次亞運僅拿第5，但實力仍屬國際級。王景成昨私下傳訊息鼓勵鄭兆村，希望替他量身打造國外移訓計畫，助他進軍2020年東京奧運，甚至4年後杭州亞運。

據了解，田協會先加強鄭兆村的英文能力，至於移訓地點初步以德國、瑞典為選擇。不過，鄭兆村10月才退伍，期間會透過管道找尋最合適的地方，期待他再攀巔峰。