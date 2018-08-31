亞運》「籃」神不敵長城 明抗韓爭銅

台灣男籃4強戰吞敗，明將對戰南韓爭奪銅牌。（特派記者陳志曲攝）

上半場緊咬 換場後攻守失調

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕台灣男籃昨於亞運4強戰力抗強敵中國，可惜僅打了半場好球，第三節中國217公分周琦大爆發，率隊單節灌進31分，成為勝負分水嶺，終場台灣63：86落敗。明天下午1點半，將與南韓爭銅牌。中國則要在金牌戰對決伊朗。

台灣男籃昨天僅劉錚（左）正常發揮，飆出全場最高24分。（特派記者陳志曲攝）

暌違48年台灣再取得亞運男籃4強門票，昨將士用命，但身材完全居於劣勢，中國同時擁有兩位NBA等級球星，周琦與丁彥雨航坐鎮，台灣隊主帥帕克說，「中國的陣容太豪華，應該是本屆最強球隊。」

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劉錚攻24分 陳盈駿勇闖禁區

台灣進攻「雙箭頭」僅劉錚正常發揮，攻下全場最高24分，周儀翔則完全熄火，出手完全沒有信心，全場4投0中，得分掛0。帕克認為，「關鍵不在於得分，下半場我們很多空檔都投不進，區域防守也沒做好，才會導致瞬間崩盤。」

陳盈駿（右）飛身上籃。（特派記者陳志曲攝）

劉錚與陳盈駿在次節聯手飆分，率隊拉出11：3的攻勢，一度僅落後1分，但隨後中國強攻禁區，加上第三節外線爆發，一口氣拉出22：2的攻勢，我無力反撲。

後衛陳盈駿攻下全隊次高14分，多次殺入禁區力抗中國長人陣，令球迷留下深刻印象，但陳盈駿仍自責地表示，「節奏掌控不佳，下半場我們攻勢凌亂，缺乏組織，我應該扛下敗戰責任。」

胡瓏貿（左2）上籃。（特派記者陳志曲攝）