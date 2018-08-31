亞運》男排差一步闖決賽 隊長陳建禎飆淚

劉鴻杰（左）與陳建禎（右）攔網阻擋南韓攻勢。（特派記者陳志曲攝）

明銅牌戰對卡達

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男排昨天在雅加達亞運四強戰面對強敵南韓，再度鏖戰5局，最終仍以25：20、20：25、16：25、25：20、12：15些微之差飲恨，無緣決賽門票，明天將與卡達爭銅，仍有機會追平1998年曼谷亞運締造的隊史最佳名次。

相隔20年再闖四強的台灣隊，昨天首局就先馳得點，展現高昂的鬥志，但南韓透過情蒐系統快速破解台灣隊的攻擊模式，連下兩局取得聽牌。台灣隊第四局穩住陣腳，加上南韓發球失誤過多，把戰線延長到決勝局。

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第5局遭連追4分

第5局台灣隊一度以12：11領先，但韌性十足的南韓連趕4分，以15：12逆轉戰局。

台灣隊距離隊史首次金牌戰，只差了最後一步，賽後隊長陳建禎也流下男兒淚，一度難過得說不出話來。他說，「從進國家隊到現在，當然想要超越過去成績來證明自己，真的就差一步。」

台灣隊總教練陳裕安表示，其實球員都已經盡力了，「只可惜最後幸運女神沒有站在我們這邊。」他說，比賽就像人生，有輸有贏，他勉勵球員仍有銅牌戰，希望追平前輩寫下的紀錄。

另一場準決賽，伊朗以直落三擊退卡達，將與南韓爭奪金牌。