中信女子高球賽》盧曉晴抓手感 首回合日將領先

盧曉晴昨在第18洞果嶺推桿時，被突如其來的雷聲給嚇了一跳。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕2018中國信託女子公開賽昨在隆隆雷聲中完成第1回合，日本選手脇元華以66桿領先，亞運國手侯羽薔表現穩定，68桿居次。專程返台參賽的盧曉晴則以70桿並列第5。

侯羽薔第一回合以68桿居次。（記者趙新天攝）

首回合在悶熱天氣中進行，最後一組的盧曉晴打到第18洞果嶺，正要推桿時突然一聲雷響，她嚇得停下推桿動作，所幸比賽還是順利完成。

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盧曉晴打下3個博蒂、1個柏忌，她表示，一開始鐵桿距離抓不準，攻果嶺無法靠近旗位，第3洞短洞還3推桿吞柏忌。直到第6洞開球打上果嶺，4呎博蒂推桿進洞，讓她對鐵桿重拾信心，連續3洞抓鳥，可惜最後10洞推桿錯失太多機會。

脇元華打下7個博蒂、1個柏忌，4個長洞都把握住機會是領先關鍵。5月中她曾在聲寶女子公開賽拿下職業生涯首勝，這次再來台灣顯得很有信心。

侯羽薔暫居第2 台將最佳

業餘女將侯羽薔這回合抓了5隻小鳥，她在第16洞短洞推進12呎博蒂時，追上前一組的脇元華，兩人並列領先。不過，脇元華稍後在第17洞抓鳥，侯羽薔卻在最後1洞果嶺3推桿吞柏忌，變成落後兩桿。

兩名馬來西亞選手潘恒與杜蕾雅以69桿並列第3。包括李黛玲、陳萱、石昱婷在內的6名選手都以70桿和盧曉晴並列第5。