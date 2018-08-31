中職》吳世豪好投白工 兄弟「突」破悍將

富邦悍將19歲的吳世豪一軍先發初登板，6局0失分無關勝負。 （記者廖耀東攝）

林書逸短打破蛋 奪下勝利打點

林書逸突襲短打拿下勝利打點。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕富邦悍將19歲投手吳世豪、中信兄弟洋投萊福力，昨前6局上演投手戰，兄弟直到7局下才在林書逸突襲短打帶動下搶攻，該半局得到3分成為勝負分水嶺，終場3：0完封富邦悍將，戰績仍維持下半季榜首，富邦悍將則終止3連勝。

兄弟總教練史耐德抗議判決，遭主審林金達驅逐出場。（記者廖耀東攝）

萊福力繳出6局無失分優質先發，且連16局無失分，富邦悍將小將吳世豪表現也不遑多讓，同樣6局無失分，兩人都無關勝敗。中信兄弟7局下展開攻勢，林書逸在一、三壘有人時突襲短打建功，幫助球隊先馳得點。

抗議判決遭逐 史總疼惜球員成績

該半局陳偉漢被主審林金達判定揮棒落空遭三振，成為最後出局數，兄弟總教練史耐德上場抗議未果，還遭驅逐出場。史總說：「這個聯盟很多選手都在努力展現自己，裁判的不好判決很頻繁，會影響他們的成績，身為教練，當下難以忍受。」

至於林書逸的關鍵觸擊，史總說，當下是適當的時機，因此下達觸擊戰術，「相信林書逸的球棒控制能力，很高興有好結果。」林書逸則坦言，太專注在設定球路，本沒看到暗號，「教練提醒我，才看到戰術，還好最後成功完成任務。」

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吳世豪一軍初先發 對決美和大學長恰恰

吳世豪美和中學青棒時期才棄打從投，是去年悍將第4指名，上週後援飆151公里火球，昨初次先發表現亮眼，最快球速145公里。他說，首次先發，賽前還是緊張，「教練說球數儘量不要落後，這場給自己打70分，保送還是有點多。畢竟是投長局數，有調整體能，儘可能交給身後的學長們守備。」

吳世豪與美和學長彭政閔相差逾20歲，跨世代對決，吳沒讓學長敲安，彭政閔賽後稱讚學弟是好投手。吳說：「當時專注好球帶，對決學長反沒太多感覺。」