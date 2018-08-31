中職》史上最貴高中生 悍將560萬簽下戴培峰

戴培峰昨與悍將簽約，簽約金560萬元平野手紀錄。（富邦悍將提供）

〔記者郭羿婕／台北報導〕趕在831選秀新人簽約期限前，悍將、桃猿昨都敲定第一指名的合約，「狀元」戴培峰簽約金560萬元，追平獅隊蘇智傑的中職野手紀錄，更雙破新人捕手、高中新秀最高紀錄；猿隊則以簽約金480萬元簽下投手翁瑋均，今年各隊選秀合約都已出爐。

猿隊以簽約金480萬元，簽下投手翁瑋均。（資料照）

除了最早簽約的中信守護神李振昌，另3隊第一指名選手合約都在近兩天揭曉，「榜眼」投手古林睿煬以簽約金550萬情定獅隊後，戴培峰昨也與悍將簽約，簽約金加碼，成功超越去年桃猿狀元廖健富的555萬元，再把中職捕手、高中球員的身價推向新高。

中職各隊第1指名合約（記者郭羿婕製表）

古林締造中職新人合約最高總值，戴培峰合約總額則是660萬元，包括激勵獎金100萬元，但只要升一軍，即可先拿其中20萬，且月薪會從5萬增為9萬，背號95號，也是今年選秀最晚確定的合約。

悍將與11名新秀完成簽約，但戴培峰還有國手任務，明將赴日本宮崎參加9月3日開打的U18亞青賽，返國再向球團報到，並出席加盟儀式。戴培峰感謝球團肯定，也感謝曾給予指導的教練及隊友協助。

猿隊昨也宣布首輪投手翁瑋均合約，附帶150萬元激勵獎金，月薪6萬，上一軍薪資則升為8萬，球團將於明天賽前舉辦入團儀式。翁瑋均說，謝謝球團青睞與家人一路以來的支持，目前一直保持訓練狀態，期待儘快投入球隊訓練。

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