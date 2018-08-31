中職》獅隊3洋投確定 知念下安狄上

獅隊在831大限前，決定割愛日籍投手知念廣彌，並由蔗總親自告知。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正、林宥辰／高雄—台中連線報導〕統一獅昨天決定將只在一軍出賽1場的日籍投手知念廣彌割愛，兄弟則考慮留用現有外援，今天831洋將登錄大限前，各隊3洋投提前底定。

獅隊昨天最後抉擇，留用羅里奇、瑞安和新加盟的安狄。知念8月22日對富邦悍將先發4.2局被打5安失6分吞敗，原本週二要再先發，但比賽因雨順延。

獅隊總教練黃甘霖表示，瑞安近況不佳，連3場投不滿5局，安狄只在二軍出賽1場，很難做出決定，最後考慮知念的續航力較不足，做出艱難選擇。

請繼續往下閱讀...

黃甘霖親自告知知念此一決定，黃甘霖表示，洋將通常要在一軍出賽3場，才比較能看出他真正的能力，知念沒有太多證明自己的機會。

知念春訓時自費參加獅隊測試，在二軍投了5個月。黃甘霖表示，知念是一個好選手，他的態度對二軍的年輕球員也有很正面影響，若他對棒球還有熱情、還有夢，明年會再邀請他參加春訓。

中信兄弟昨賽前安排洋投班尼特上一軍練投，不過，總教練史耐德說：「畢竟班尼特只有一場出賽，樣本數太少，也許做為明年我們延攬的人選，現階段傾向留住目前現有的洋投。」兄弟洋將為艾迪頓、紐維拉和萊福力。悍將三洋投確定為伍鐸、羅力和喬登，桃猿則是克恩三世、尼克斯和史博威。