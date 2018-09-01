亞運》世大運綠葉李孟竹 咬牙拚到女主角

滑輪溜冰女子20公里公路賽，由楊合貞（左）聯手李孟竹（右）抵抗中國隊攻擊，成功保住金牌。（取自亞運官網）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕滑輪溜冰女將李孟竹昨在亞運女子20公里公路賽封后，一掃世大運屈居「老二」的陰霾，喜迎生涯最重要的一面金牌。

去年台北世大運滑輪溜冰隊成了台灣代表團大金庫，共席捲10金，其中楊合貞包辦5面，李孟竹則成了最佳配角，她拿下1金4銀，其中金牌是女子3000公尺接力賽，個人項目都落居楊合貞之後。

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所有鎂光燈都聚焦在金牌，李孟竹心中難免落寞，她表示：「我跟楊合貞搭檔多年，她的能力和技術都是世界頂尖的，在我不擅長的項目皆盡可能地去輔佐她。但奪牌瞬間，楊合貞得到所有人的關注與稱讚，當下仍會感到失落；這種感覺並非忌妒，而是砥礪自己變更強的動力。」

李孟竹積極備戰亞運，她說，「我努力增強獨溜的能力，控制體重，增加心肺和肌肉量，這次亞運我進步很多，信心也提升。」

但比賽前4天，李孟竹左腳踝關節突然發炎，腫脹到連鞋子都穿不下，她透露，「關節發炎挑在大賽前夕，當時心急如焚，心想如果真的上不了場，我這一年的努力就白費了。」

所幸李孟竹在兩名隊醫和防護員照護下，打了止痛針和消炎藥，讓她能順利出賽，並一舉摘金，她說，「上了場就忘了疼痛，這面金牌對我是莫大的肯定。」