亞運》遺憾擊銅 林郁婷誓言變更強

林郁婷為我國奪得暌違48年的拳擊獎牌。（特派記者林正堃攝）

女子拳擊好手林郁婷（左）不敵中國選手，拿下銅牌。（特派記者林正堃攝）

林郁婷（右）奪得女子拳擊銅牌。（特派記者林正堃）

林郁婷（右）不敵中國選手，認為自己輸在過於謹慎。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕林郁婷昨在亞運女子拳擊51公斤級4強戰，以1：4不敵中國常園，進帳銅牌。賽後她眼眶泛紅，矢志要繼續苦練，讓自己變得更強。

進攻時機太晚 輸在謹慎

即使多次將對手擊倒，仍被裁定落敗，林郁婷言談中充滿失望。她坦言，「我是輸在謹慎，第三回合才積極進攻並得分，可惜為時已晚。」

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林郁婷國小練田徑，升上國中時家人希望她好好念書，但因過於好動才改加入拳擊隊。但她國手之路並不順遂，歷經仁川亞運、里約奧運國手選拔失利，去年終於在亞錦賽摘金，如今亞運又替我贏得暌違48年的拳擊獎牌。她說：「我能打到4強已是突破，也是對自己的肯定，未來會練得更強，真正把對手擊倒，才不會有遺憾。」

戴資穎日前與李智凱、郭婞淳及文姿云同框，4人都拿金牌。小戴在林郁婷8強賽曾現身力挺，並合照留念，可惜最後無緣奪金。林郁婷說：「謝謝小戴願意抽空來看我比賽，並為我加油，每個隊友、朋友及家人都是我背後最大助手，讓我堅持到現在，而非孤單往前。」

黃筱雯因傷棄賽 仍收銅

另一女將黃筱雯也打進女子57公斤級準決賽，昨因腳趾骨裂宣布棄賽，仍獲得銅牌。

黃筱雯（右）因傷棄賽，仍獲得女子57公斤級銅牌。（資料照，法新社）