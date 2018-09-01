馬不停蹄！楊俊瀚下週赴美移訓

「台灣最速男」楊俊瀚6日將赴美移地訓練。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫、卓佳萍／雅加達─台北連線報導〕本屆亞運奪下男子200公尺銀牌的「台灣最速男」楊俊瀚，確定在6日飛往美國訓練，期待獲得更多訓練新知，未來續拚亞運及世錦賽、奧運等大賽。

楊俊瀚在2014年百米個人最佳僅10秒49，去年5月全大運提升至10秒22，今年6月再推進至10秒11。200公尺部分，也從2015年的20秒53到這次亞運20秒23，證明他有本錢站穩亞洲。

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目標世錦賽和東京奧運

為尋求更好成績，楊俊瀚亞運前就向教練陶武訓表明想出國移訓，在陶武訓牽線下將赴美國東田納西州立大學試水溫。他表示，「去年世大運後獲得很多資源，這次先去美國1個月，看當地環境是否真的適合我。」

陶武訓笑說，讓愛將出國是想符合國人期待，才願意放手，他認為這趟美國行能先瞭解楊俊瀚身體狀況，讓對方規劃完整訓練，幫助愛徒進步。

經紀人張凱傑將陪同楊俊瀚赴美，他表示，該訓練基地擁有優秀運科團隊，教練團由冬季、夏季奧運美國隊專業教練組成，負責速度型項目。屆時只要成效佳，希望能整年在外移訓，不只放眼亞洲，更要挑戰世界，幫助楊俊瀚拚進明年9月世錦賽，並爭取奧運積分，朝2020年東京奧運邁進。