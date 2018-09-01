亞運》男籃「小球戰術」搏韓 女籃射日復仇

台灣男籃士氣仍處高檔，陳盈駿強調要把握機會改寫歷史。（特派記者林正堃攝）

陳盈駿：最後一場 毫無保留

台灣女籃代表隊總教練華格納（右二）對包喜樂（左）耳提面命。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕暌違48年重返亞運4強的台灣男籃，今下午1點30分再戰南韓，儘管對方肯定不再「禮讓」歸化悍將拉特里夫，隊長陳盈駿仍信心滿滿禦韓爭銅。至於上午11時女籃銅牌戰，台灣隊也準備射日，一吐連兩屆不敵日本的悶氣。

雖然前晚輸給中國，台灣男籃士氣仍處高檔，陳盈駿強調，沒人看好下，年輕球員一路闖關，當然要把握機會改寫歷史，「最後一場，我們毫無保留，全力爭取最佳成績！」

這群新世代拚出自信與對抗性，面對上屆仁川亞運金牌南韓，即使今夏瓊斯盃交手曾險勝，但當時201公分的拉特里夫僅打首節，如今銅牌戰已無退路，雙方精銳盡出，怎麼守住對伊朗豪奪37分的黑人悍將，將是我鋒線的嚴苛考驗。

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台灣男籃亞運最佳戰績為1954年、58年銀牌，1990年重返北京亞運後，始終無緣前4，如今追平1970年曼谷亞運紀錄，能否更上層樓奪牌而歸，且看今朝純本土的「小球戰術」放手一搏。

至於我國女籃連8屆躋身前4，怎奈遭南北韓聯軍復仇，銅牌戰又強碰日本，所謂「事不過三」，彭詩晴、包喜樂、黃品蓁等同聲表示，這回非贏不可，不再讓機會溜走。

美籍教頭華格納則認為，防守是關鍵，「日本靈活、速度快，我們必須有效壓制，才能控制節奏。」這是台日連3屆亞運銅牌戰狹路相逢，苦吞對戰連敗的台灣隊，矢志一雪前恥，暌違12年再次站上頒獎台。