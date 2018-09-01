中國信託女子公開賽》脇元華1桿領先 3人緊追

日本女將脇元華在中國信託女子公開賽第2回合，以總計137桿領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕日本女將脇元華昨在東華球場只打出71桿，仍以兩回合總計137桿，在2018中國信託女子公開賽單獨領先。

中國信託女子公開賽第2回合，台灣名將盧曉晴在第7洞打下博蒂，揮手回應觀眾掌聲。（記者趙新天攝）

第2回合戰況激烈，台灣名將盧曉晴前9洞打下3個博蒂，一度躍居領先。可惜最後10洞錯失不少機會，一路打到第17洞才推進15呎博蒂，以68桿完賽，總計138桿，和業餘國手侯羽薔、中國女將隋響並列第2。

盧曉晴表示，這回合鐵桿打得不錯，推桿也推得不差，球沒進真的沒辦法了，「回來台灣，對不同的果嶺調適得不夠快，如果多準備一天，應該可以推進較多博蒂。」

脇元華出發不久，就在第4、5洞連吞兩個柏忌，她說：「第4洞攻果嶺球有一點過頭，30呎推了3推。第5洞則是看錯碼數，明明第2桿的位置是125碼，竟然傻傻看成98碼，球打出去短了很多。」

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脇元華希望能和上一次在聲寶女子公開賽那樣再次奪冠，最後一回合，她覺得至少要打低於標準桿4桿較有把握。

侯羽薔昨打出70桿，錯失不少機會，讓她有點小悶。剛轉職業第1年的隋響則繳出全場最佳的67桿，她在最後兩洞連續博蒂作收，一度並列領先。