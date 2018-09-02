亞運》男排壓著卡達打 「銅」心創20年紀錄

拋開上一戰惜敗南韓的悔恨，台灣男排昨力抗人高馬大的卡達隊，相隔20年獲得亞運銅牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣男排獲得銅牌。（法新社）

台灣男排獲得平隊史紀錄的銅牌，開心玩自拍。（美聯社）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕台灣男排昨在亞運銅牌戰對決強敵卡達，即使身材居於劣勢，仍用拚勁和靈活的戰術克服，終場3：1獲勝，相隔20年再度獲得亞運銅牌，也是隊史第三度摘銅。

球員彼此信任 打出氣氛

本屆亞洲盃冠軍卡達，陣中有6名歸化球員，其中200公分哈馬德擅長對角殺球，並利用身材優勢攔網，對我造成很大威脅。但開賽後卻是台灣佔得上風，前兩局分別以25：22、25：23拿下率先聽牌，教練陳裕安點出關鍵在凝聚力。

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台灣隊全場打得很亢奮，將前一戰不敵南韓的失敗拋到腦後，球員並自發性地想出得分的慶祝動作和手勢，果然一路壓著卡達打。陳裕安說，「球員彼此信任，全隊並肩作戰，氣氛很重要，壓力完全落在對方身上。」

陷入絕境的卡達，第三局力挽狂瀾，開局就拉出6：1攻勢，一路領先至局末，25：17扳回一城。老將戴儒謙表示，「第三局求好心切，離勝利很近，卻自亂陣腳。」

第四局台灣隊沉穩地不再急躁，並把握卡達失誤的契機，一鼓作氣拉出12：3猛攻，讓卡達俯首稱臣，最終以25：16鎖定勝利，喜迎銅牌。

黃建逢：第一次覺得金牌不遠

奪牌瞬間全隊欣喜若狂，流下感動淚水，自1998年曼谷亞運後台灣男排再度奪牌，生涯三度出征亞運的黃建逢眼眶泛紅地表示，「等了12年，終於拿下獎牌，意義非凡，也代表台灣的排球實力進步不少，第一次覺得離金牌不遠了。」

台灣男排隊長陳建禎（右）與隊友開心擊掌。（特派記者陳志曲攝）

台灣男排一路壓著卡達打，拿下暌違20年的銅牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣男排擊敗卡達，拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）