亞運》軟網男女團不約而「銅」 鄭竹玲集滿吉祥物

軟網女團並列銅牌，其中「三屆元老」鄭竹玲（左二）集滿金、銀、銅牌，堪稱大贏家。（奧會提供）

軟網男團獲得銅牌。（奧會提供）

4強戰都敗給日本

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕連日趕場出賽，亞運「三屆元老」鄭竹玲有點累了，女團4強不敵軟式網球宗主國日本娘子軍，加上男團同樣4強輸給東洋高手，我國軟網隊昨僅收雙銅。倒是鄭竹玲本屆包辦金、銀、銅，不但生涯亞運獎牌數湊成「大七喜」，也如願領滿最搶手的三種吉祥物娃娃，堪稱幸運大贏家。

昨軟網壓軸團體賽，已晉8強的我國男、女隊伍，上午分別強壓菲律賓、泰國，安抵下午4強戰，卻都以0：2遭日本擊敗，無緣更上層樓爭金。台灣男團陳郁勳、陳宗彣、余凱文、郭建群、林韋傑，以及女團鄭竹玲、李青玟、郭千綺、黃詩媛、詹佳欣，雙雙並列銅牌。

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本屆我國軟網隊1金1銀2銅、共4面獎牌進帳，前2屆已獲雙銀、雙銅的鄭竹玲居功厥偉，這位25歲的隊上大姊大從頭拚到尾，不但與學弟余凱文合力混雙掄元，首度一圓金牌夢，另貢獻女單銀牌及女團銅牌，疲憊之餘深感滿足，更何況超萌玩偶犀牛卡卡、花鹿阿東和天堂鳥賓賓，全讓站上不同領獎台的她一「網」打盡。

軟網好手鄭竹玲（左）在混雙項目與余凱文（右）搭檔，獲得金牌。（資料照，法新社）

鄭竹玲獲得軟網女單銀牌。（資料照，法新社）