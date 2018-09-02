亞運》南韓踢金 孫興愍免當兵

孫興愍（歐新社）

南韓棒球隊奪金，陣中9名球員可免除兵役。（路透）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕南韓的棒球、男排與男足都闖進雅加達亞運金牌戰，其中棒球、足球都遭遇日本，棒球贏得相對輕鬆，足球金牌戰一路僵持到延長賽，才靠著當家球星孫興愍傳出2個關鍵助攻，以2：1辛苦扳倒日本，第五度摘金，孫興愍也順利免除兵役。

日本男足韌性十足，全場祭出嚴密防守，加上南韓隊奪金壓力沉重，踢得非常緊繃，雙方正規賽都未進球。進入延長賽，20歲的李昇祐在第93分鐘球門前逮到機會起腳，總算破門，加上黃喜燦第101分鐘頭錘得逞，擴大領先，日本隊雖在第115分鐘由上田綺世頭錘扳回一城，但已無力回天。

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裁判鳴哨結束比賽，被換下場的孫興愍衝到場上跟隊友相擁慶祝，露出燦爛笑容，他所屬的球隊英超熱刺也在第一時間發文恭喜他。

韓棒奪金 9人免除兵役

南韓棒球隊在金牌戰3：0完封日本隊，造福陣中9位職棒選手獲得免除兵役。南韓男排在決賽則遭亞洲最強的伊朗橫掃，以0：3落敗，無緣享有免除兵役。

另外，南、北韓聯隊亞運攜手挑戰3個運動種類、6小項，收穫1金、1銀與2銅，其中女子龍舟500公尺決賽奪金，創下兩韓聯隊在綜合性賽會首金。女籃昨冠軍戰以65：71不敵中國，屈居銀牌。