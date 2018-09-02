亞運》力拚南韓歸化洋將 我僅輸個位數

台灣男籃爭銅失利，排名第4，仍寫下近48年最佳成績。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣男籃昨在亞運銅牌戰雖拚戰至最後一刻，但因沒「新台灣人」戴維斯坐鎮禁區，根本拿南韓歸化洋將瑞特里夫沒轍，被他拿下37分、17籃板驚人數據，最終81：89敗北，與銅牌失之交臂屈居第4，仍是隊史自1970年漢城亞運後最佳成績。

雖居第四 近48年來最佳成績

台灣隊昨最多落後21分，依過往經驗恐會一瀉千里，越輸越多。不過，台灣眾將在第四節持續拚，以個位數之差落敗，展現與過往截然不同的奮戰精神。外籍教頭帕克認為，球員的不放棄令他備感驕傲。

「小飛人」劉錚昨19投10中，攻下25分，外帶7籃板、4助攻，「台灣隊長」陳盈駿10次出手、命中6球，拿到17分、7助攻，卻只能接受輸球的殘酷事實。陳盈駿透露：「我們都很想奪牌，但4強對手中國、南韓實力都很好，大家真的盡力了。」

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隊員不放棄 教頭：備感驕傲

南韓這次亞運陣容與7月瓊斯盃相同，而當時對上台灣隊時，主帥許載刻意藏招，瑞特里夫僅首節上陣10分鐘，其餘時間都在板凳席看戲。昨瑞特里夫打滿40分鐘，徹底肆虐我禁區，陳盈駿、劉錚都認為，確實敗給瑞特里夫，畢竟有他在禁區坐鎮，南韓外線射手能獲得更多好的出手機會。

台灣隊在世界盃亞洲區最終階段兩戰對菲律賓、日本共輸62分，亞運前根本沒人看好能晉級4強。首次參與亞運的陳盈駿表示，這次亞運對他、隊友們都有很大意義，不僅一起完成晉級8強初步目標，更創造屬於他們的紀錄，他希望未來還有機會再代表台灣出征亞運，並和這批隊友再次衝擊4強。