中國信託女子公開賽》1桿逆轉 泰國黑馬喬雷達奪冠

喬雷達開心親吻冠軍盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北林口報導〕中國信託女子公開賽最後決戰，4位女將昨激烈競爭，竟在最後階段殺出大黑馬，泰國女將喬雷達在最後兩洞連續抓鳥，以總計209桿逆轉奪下冠軍。

25歲喬雷達昨天前7洞吞了兩個柏忌，完全沒出現在爭冠之列。但第8洞起，5洞她打下4個博蒂，排名逐步上浮，到了第15洞推進9呎博蒂時，首度追上領先集團。雖然第16洞短洞開球下沙坑，吞了柏忌，但最後兩洞喬雷達分別推進9呎和15呎博蒂，68桿完賽，總計低於標準桿7桿，成了領先者。

最後兩組的盧曉晴、脇元華、隋响和業餘國手侯羽薔，都曾經領先或並列領先過，一度4人都是低於標準桿6桿，裁判組還預先準備可能5個人延長加賽。沒想到她們4人在最後4洞苦戰賺不到博蒂，喬雷達卻在第18洞推進超前的15呎博蒂，成了致勝的1推。最後脇元華和侯羽薔同以1桿之差的210桿，並列第2。盧曉晴因最後1洞吞柏忌，和隋响並列第4，都是211桿。

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賽後盧曉晴表示，最後1回合攻果嶺那桿，距離打得都比想像的遠很多，好多洞都是打到果嶺後面，她說：「明明算得剛剛好，打過去球的落點就比算的多10碼，沒辦法靠近洞邊，方向也差很多，就沒什麼機會推博蒂。」這回合她只在第8洞打下唯一博蒂，挨了兩個柏忌，73桿完賽。今天她將返回日本，為本週的日本LPGA錦標賽做準備。

侯羽薔也說：「真的覺得可惜，最後1回合期待自己可以打得很好，但是有些該冷靜處理的反而太積極了。還有就是第17洞的博蒂推桿，真的推得很好，結果球撞洞口沒進。」