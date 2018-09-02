中職》9月大王單場鐵支 猿狂勝兄弟9分

王柏融貢獻4安、3打點，本季第2次單場鐵支。（記者劉信德攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕「大王」王柏融前6戰25打數僅3安，桃猿總教練洪一中昨晚原本有意讓他休兵，結果仍上場的大王貢獻4安、3打點，和力投8局只失1分的「兄弟殺手」克恩三世領軍，以10：1逼退中信兄弟，搶下2連勝。

克恩三世8局挨5安、失1分，獲單場MVP。（記者劉信德攝）

王柏融本季第2次單場「鐵支」，洪總笑說：「我有問柏融要不要休息一下，他是說都好，但好在沒讓他休息，不然就少4安。」

前陣子的低迷，王柏融沒有太擔心，他近日和打擊教練曾豪駒討論，又微調抬腿和跟球的節奏，也因正在嘗試不同的方式，狀況難免較不穩定，他說：「我還在嘗試，藉由比賽慢慢調整，看什麼東西對自己最好。」

9月9日生日、穿9號的王柏融，以往9月表現都很搶眼，9月首日就大爆發，本季推進到122安，又和昨繳1安的獅隊陳傑憲並列安打王；打點也達70分，與昨敲陽春砲的兄弟陳子豪並居首位。大王笑說，沒特別在意，能打就盡量打，但經過昨役，相信接下來會更順。

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克恩三世前5局無安打

克恩三世8局僅挨5安、失1分，前5局甚至無安打，6局上才被蘇緯達揮出首安，贏得對兄弟7連勝，並以11勝位居勝投榜第2，獲單場MVP。他說，直球狀況佳，積極攻擊好球帶收效，感謝守備幫忙。

克恩三世今年對兄弟9戰拿7勝0敗、防禦率僅2.69，他不諱言去年遭兄弟釋出很沮喪，重回中職當然想證明自己，每次都要拿出最佳表現。中信輸球加上統一獲勝，兩隊並列下半季龍頭。