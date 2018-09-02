中職》羅國龍逆轉轟 獅並列第1

羅國龍昨轟出致勝的2分全壘打。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅先發投手江辰晏昨克服剛開賽的「MVP症候群」，羅國龍轟出致勝的2分砲，終場以5：4力克富邦悍將，戰績追平中信兄弟，並列第1。

羅國龍除了打擊建功，守備也有精采表現，7局上在一壘有人時，從中外野直傳二壘將擊出安打的哥哥高國輝觸殺出局，化解悍將反攻機會，獲選單場MVP。

羅國龍今年小腿、大腿和手腕相繼受傷。他表示，以前聽說受傷影響打擊手感，今年終於體會到這種困境，但還是要想辦法幫助球隊。

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江辰晏克服MVP症候群

羅國龍表示，第7局哥哥的安打落在中左外野之間，左外野手郭阜林叫他轉傳本壘，但他瞄到哥哥搶攻二壘，毫不猶豫直傳二壘，悍將對出局判決提出挑戰時，他跑到二壘跟哥哥說：「你怎麼會跑呢？」哥哥也一臉無奈。

江辰晏賽前和隊友鄧志偉獲選8月投打MVP，一上場投出四壞球，2出局後被蔣智賢轟出2分砲，蔣智賢連兩天開轟。

1局下獅隊前兩棒陳傑憲和吳桀睿連續安打，陳鏞基高飛犧牲打和郭阜林安打各得1分追平比數，但2局上江辰晏又挨范國宸、林宥穎和王正棠安打失1分，王正棠生涯首戰起已連9場安打。

2局下，獅隊率先上場的林祐樂就打出內野安打，羅國龍隨即補上一記兩分砲超前比數。江辰晏第3局起也回穩，投到5局結束未再失分，贏得5連勝、對悍將4連勝。

第7局獅隊陳傑憲靠失誤上壘，觸擊推進後大膽盜三壘成功，陳鏞基打出平聯盟紀錄的單場第2支高飛犧牲打，攻下保險分。獅隊總教練黃甘霖表示，這次盜壘和陳鏞基的高飛犧牲打非常關鍵，這場選手得分機會的把握比前幾場好。