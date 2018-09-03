「主場陳」8局犀利 功課做足奪第6勝

陳偉殷（右）繳出本季代表作，優質先發8局僅失1分，回到牛棚後開心地與隊友擁抱。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「他整晚都很犀利。」從馬林魚教頭馬丁利的視角，昨天看到了幾年前還未受到肘傷困擾的陳偉殷；這位「台灣殷雄」繳出本季最長8局且只失1分的犀利好投，並靠不斷做功課換來本季第6勝。

飆7K失1分 打擊也發揮

在殷仔昨役主場對藍鳥登板前，官網就在報導他的「火燙8月」近況，他在8月累計2勝1敗、防禦率1.54。昨役更成功將火燙手感帶到9月，殷仔用107球投完8局只被敲3支安打，並飆出7次三振、沒有保送，其中局數追平生涯的最長紀錄，率隊6：3贏球。

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總仔讚表現就像受傷前

在休息室的馬丁利，很滿意這樣的殷仔，「他整晚都很犀利，不但用球數精簡，也在球數上領先，而且迅速解決每個半局，他這段時間真的表現很好。」馬丁利很高興看到充滿自信的殷仔，並說這就是幾年前他未受肘傷影響的樣子。

（整理：記者倪婉君）

（整理：記者倪婉君）

殷仔賽後更是笑容滿面，他還拿著象徵單場MVP的隊徽項鍊拍照，在官方臉書分享並註明「比臉還大」，跟球迷分享喜悅。但這個笑容得來不易，殷仔說，「我一直在看影片、研究打者，也和捕手瑞爾穆托溝通，每天都做功課，我認為這樣有助於在比賽中執行球路。」

受到肘傷影響，殷仔直到4月29日才展開本季首戰，但歷經5月一勝難求，6、7月各拿1勝，直到8月才嘗到單月2勝，並逐步找到自己的節奏。「這大概是我這2、3年來感覺最好的時候，我的肩膀和手肘都感覺很好。」殷仔過去4場先發，含昨役已有3場破百球，平均用球數108球，都顯示健康無虞。

大谷翔平今天早上重返久違的投手丘先發。（法新社）

除了投得精彩，殷仔5局下率先上場也敲出內野安打，他雖然直呼幸運，也表示打擊對他來說不是最重要的事，仍成功帶動此局4分攻勢。馬林魚1局下就先馳得點，3局下再由瑞爾穆托轟出陽春砲，5局下以傷癒歸隊的普拉多清壘二壘安打最為關鍵。

大谷今早登板 球數設限

在陳偉殷漂亮奪勝後，天使大谷翔平今早8點也將重返投手丘對太空人先發，希望再度擦亮「二刀流」招牌。這是大谷在6月初發生右手肘尺側副韌帶二級撕裂傷後首次登板，球數可能「限量」5、60球。