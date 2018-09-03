亞運》棄投從打曾想回職棒 姜建銘被冷水澆醒

姜建銘拿起亞運棒球的銅牌獎牌與吉祥物。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕33歲姜建銘是亞運棒球史上，唯一兩度擊敗南韓的台灣好手，展望4年後杭州亞運，他說，「有機會絕對義不容辭」。

兩度在亞運擊敗南韓

今年6月中姜建銘做重訓傷了右手腕，當時全隊很緊張，畢竟他的打擊能力出眾，若無法打亞運對戰力影響甚鉅，所幸及時傷癒，最後一刻遞補傷退的蘇智傑入隊。

請繼續往下閱讀...

2006年杜哈亞運奪金，如今摘銅，姜建銘感受大不同，他表示，12年前對日本先發投不好（1.1局失3分），自覺拖累學長，贏球奪金不開心；這屆亞運雖只奪銅，但全隊一條心投入，態度超越勝負，特別是贏南韓超乎預料，「文意上是銅牌，文意下是金牌。」

全隊一心 銅牌裡像鑲金

前天站上頒獎台，姜建銘回想棒球人生歷經起伏，複雜思緒湧上心頭，眼眶泛淚，蕭帛庭在旁看了大驚，用台語直呼「賢拜你在衝啥（做什麼）啦！麥考（不要哭）啦！」從日職巨人超新星，到興農牛淪為敗戰處理，離開職棒後一年多不打球，再到重回業餘球界棄投從打，躍上亞運榮耀舞台，他說，「花朵歷經炎夏和寒冬考驗，終於綻放盛開。」

姜建銘台韓大戰敲出深遠安打。（資料照，特派記者陳志曲攝）

幾年前棄投從打漸入佳境，姜建銘興起重返職棒念頭，曾向球團投石問路，對方回應是「如果你只是要去職棒當配角，我勸你放棄這念頭，也許2、3年後退下來，崇越不可能會收你了，自己要想清楚。」

到業餘重拾對棒球熱忱

「感覺被澆一盆冷水！」姜建銘說，但這冷水澆得真是時候，以前在職棒是為成績打球，缺乏熱情，來到業餘開心打球，重拾對棒球熱忱，他相信每段經歷都是人生最好的安排。

亞運姜建銘棒打梁玹種，複賽對中國打下唯一一分，銅牌戰首局敲三壘安打，棒棒關鍵，有人說他以前是強投，棄投從打又是豪打，根本是天才、天生英雄命，但他自認靠苦練而非天分，就像鈴木一朗一天要練揮棒1000次才有今日成就，也不覺得自己是英雄，「對我來說，亞運大家都是英雄。」