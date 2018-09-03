體改非做不可系列報導》亞運豐收 體改「推手」功不可沒

中華體操隊在雅加達亞運大豐收，李智凱（中）、唐嘉鴻（左）、陳智郁（右）分別拿下金銀銅牌。 （資料照）

雅加達巨港亞運落幕，台灣代表團獲得17金、19銀、31銅，成績遠遠超乎預期，除了選手和教練展現長期訓練的成效外，放大格局來看，不可諱言，這是一連串體育改革的具體成果。不過，這只是一個起點，台灣的體育環境要跟上世界潮流，未來還有一大段路要走。

時間回到半年前，為落實新版國民體育法，受規範的奧、亞運協會必須開放全民參與，並且完成改選。台灣幾十年來近乎集權國家推展體育的運作方式，一時要轉換開放民眾參與，其實不得其門而入，而絕大部分協會充其量只是應付政策，真正全民參與的邊都還沒摸到，只著眼於選舉盤算，於是搞出諸多人頭爭議，整個體育團體堪稱翻了幾番，一直到亞運前依舊動盪不安。

體改放大選手聲音

問題獲改善

除了體育改革必然的反作用力外，差不多也是半年前，最重要的國家訓練中心也爆發諸多爭議，包括最基本的訓練場地、伙食，都有重量級選手、教練出面抗議，引起軒然大波，當時國訓中心執行長林晉榮親上火線，在PTT回應所有質疑，但茶壺裡的風暴越演越烈，人心浮動，是非一時也說不清，林晉榮3月底以大局為重提出辭呈平息風暴。

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當時國訓中心董事會改聘務實辦事的李文彬擔任執行長，並由台灣第1個奧運金牌教練劉慶文擔任副執行長，劉慶文從選手時期到教練階段，幾乎一輩子都待在國訓中心，沒有人比他更了解選手和教練的需求，大戰前夕發揮即時穩定軍心效果，國訓中心才得以在最短時間內重返正軌。

亞運前短短幾個月內劇烈震盪，讓不少人看衰台灣在本屆亞運的表現，事實上因為體育改革大刀闊斧的動作，選手的需求和聲音伴隨著爭議被放大，讓更多人看到、聽到，從總統到鄉民都瞪大眼睛共同監督，很多問題得以迅速有效改善，體育署努力創造選手舒適的訓練環境，剛改選過後的協會，許多以往漠視選手權益的姿態不復見。如果沒有這一連串的體育改革，不可能有今天的成果。

台灣的體育改革，在前署長林德福主導下跨出最艱難的第1步，新任署長高俊雄接棒，也有相同的信念，改革引起的衝擊勢所難免，沒有激盪就不會有火花，更應無所畏懼地堅持走在對的路上，才能迎接2年後更豐碩的果實。

（記者王元鴻）