亞運》17金含金量 「8」氣十足

戴資穎在羽球女單摘金。 （資料照）

台灣代表團延續去年台北世大運狂掃史上最多26金氣勢，這次雅加達巨港亞運勇奪17金，不僅超越上屆仁川10金，也僅次於1998年曼谷亞運19金，居歷屆次佳。值得一提的是，此次至少有8面金牌「含金量」屬奧運層級，能否於2年後東京奧運改寫我歷屆最多2金紀錄，值得關注。

翻開曼谷亞運19金紀錄，當時我在保齡球奪6金、撞球摘3金，以及空手道、軟網各1金，都非2000年雪梨奧運項目。

仁川亞運奪金的女子網球團體、女子射擊10公尺空氣手槍團體非2016年里約奧運正式項目，獲金牌的自由車、高爾夫在亞洲具競爭力，但到奧運奪牌難度提高不少，當時僅舉重金牌許淑淨、林子琦擁有奧運實力，里奧許淑淨就技壓群雌奪唯一金牌。

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這次亞運金牌得主中，羽球女單戴資穎、女子舉重58公斤級郭婞淳、體操李智凱的鞍馬和唐嘉鴻的單槓，幾乎都有奧運奪金實力。而空手道在東奧首度成為正式項目，使亞運金牌文姿云和谷筱霜「含金量」也是奧運等級。

8金是奧運項目 瞄準2020東奧

戴資穎、郭婞淳、李智凱、唐嘉鴻、文姿云和谷筱霜具備奧運奪金實力，射擊楊昆弼、林穎欣、呂紹全也有奪牌能力，就看台灣如何為這群菁英選手制定完備2年奧運爭金計畫，一舉在東奧大放異彩為國爭光，挑戰改寫2002年雅典奧運寫下的單屆最多2金紀錄。

（特派記者林岳甫）