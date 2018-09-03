換朱哥鐵支 桃猿橫掃兄弟登頂

兄弟頻失誤，先發投手周磊昨4.2局雖掉9分，卻只有1分自責分。（記者朱沛雄攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕深切體會「相信自己」的「朱哥」朱育賢交出本季第2次單場4安，每支安打都貢獻打點，帶動Lamigo桃猿以13：5在3連戰橫掃中信兄弟，猿隊也因兄弟、統一獅同日吞敗，以勝率0.001的優勢重登下半季戰績首位。

朱育賢獲選MVP。（記者朱沛雄攝）

朱育賢「相信自己」 找回打擊水準

繼王柏融前天「鐵支」表現後，朱育賢昨也單場敲4安，助猿隊重返下半季第一。（記者朱沛雄攝）

朱育賢1局下首次打擊，就敲安打送回猿隊第3分，連續10場有安打是個人本季最長，並繼4月21日後再次演出單場4安，他表示，最近感覺還不錯，揮擊也很順暢，上半季打擊陷入低潮時，曾經迷惘甚至沮喪，「相信自己」的力量真的很重要。

朱育賢開季前3週打擊率不到2成，打擊教練曾豪駒卻告訴他「球季很長，不用著急，一定會回到原來水準」，他一度覺得是在開玩笑，現在卻很感謝教練的鼓勵，球季還剩約30場，希望繼續為球隊做出貢獻。

猿隊下半季勝率升至5成16，超越兄弟與獅隊的5成15，繼8月1日後重登首位，總教練洪一中認為，前段時間球隊不太順，因為下雨好幾場沒打，多少讓球員獲得休息，戰績雖又回到第一，每場還是要盡力打，4隊緊咬也比較好看。

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失9分僅1責失 周磊平次高紀錄

猿隊前5局就攻下9分，有8分是在2出局後得到，兄弟周磊因為守備發生5次失誤，先發4.2局失9分僅1分責失，單場8分非自責分追平中職次高，紀錄是2005年La new熊萊特10分（失11分僅1分責失）。