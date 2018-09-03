連2場雙安 廖健富有「感」

廖健富打擊率升到3成94，有機會再當「四割男」。（記者朱沛雄攝）

不會去想打擊王

〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo新秀廖健富前天2打數2安打，是他相隔逾一個月後再次單場2安，昨天未先發，代打2打數皆敲安，打擊率回升至3成94仍居本季打擊王，他表示，最近手感有比較好，希望記住這個感覺，目前不會去想打擊王，就一步一步來。

廖健富前次單場2安是7月29日，到8月2日打擊率還有4成02，隔天起至前天賽前，出賽5場11打數0安打，打擊率第2次跌破4成，還降至本季最低點3成85，期間於8月7日下二軍調整，但二軍賽程因雨大亂，他在二軍只打成2場，8月19日被叫回一軍。

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廖健富指出，上、下半季出現很大落差，也許是身體疲勞卻不知道，畢竟今年是他第一個球季，很多事都沒碰過、都在摸索，由於過去一個月經常下雨，下二軍調整不是很順，回一軍大多在室內練打，感覺與上場比賽完全不同。

廖健富認為，打擊狀況在下半季開始後逐漸下滑，起初他也會著急，免不了會想些有的沒的，這一個月卻有不同的心得，「反正都已經這樣了，不如把該做的事做好」，前天單場擊出2安，自認手感有比較好，希望記住這個感覺。

「現在不會去想打擊王，就一步一步來，學長都要我不要多想，教練也跟我說，只要感覺對了，之後就會愈來愈好。」