雙羅對決 「力」壓「奇」兵

高國輝棒打獅隊先發投手羅里奇，本季第7轟出爐。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕富邦悍將羅力重返先發輪值就投出7局失1分的優質內容，高國輝和方克偉各轟出1支全壘打，以11：2大勝統一獅。

羅力昨7局飆10K僅掉1分，拿下第8勝，並以128K暫居三振王。（記者黃志源攝）

羅力上週因為重感冒跳過一場先發，嚴重到羅力說當時只想要活下來，昨天又是一尾活龍，一開賽連續解決6名打者，包括4次三振，只在第3局遭遇麻煩，被擊出4支安打，但是也製造一次雙殺而只失1分，之後又連續解決8名打者，包括5次三振。

羅力128K 躍居三振王

羅力被擊出6支安打，投出10次三振，沒有任何保送，本季128次三振超越獅隊昨天的先發投手羅里奇，躍居聯盟第1。

悍將總教練陳連宏表示，羅力感冒之後碰上連日大雨無法正常練球，原本預定週六先發，最後決定讓他多一天調整，並設定最多投95球，結果他只用90球就投完7局，表現仍然非常出色。

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羅力表示，他從未這麼嚴重的感冒，衷心希望不要有別人經歷相同的痛苦，不過回到投手丘還是一樣的心理，全力做好自己的工作，讓球隊有贏球的機會。

高國輝、方克偉 開轟「悍」衛

悍將共擊出16支安打，先發9人只有于孟馗無安打，但替補的陳凱倫2打數都安打，等於每個棒次都有安打，陳品捷2安打打下最多的3分打點，胡金龍3安打、1打點。陳連宏表示，在教練團的協助下，選手已經找回最佳攻擊模式。

羅里奇連爆2場 獅爭冠陷危機

羅里奇曾是聯盟最穩定的先發投手，長期高居防禦率王，但上週對中信兄弟只投5.1局創中職生涯新低，被擊出10支安打、失7分都是最多，昨天更只投3.2局就被KO，又被打出10支安打失7分，如果羅里奇不能恢復正常，獅隊想要爭奪下半季冠軍將困難重重。