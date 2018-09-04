傷癒又添新傷？ 大谷復出秀吞敗

大谷翔平暌違88天登板先發，只投2.1局就退場，並吞下本季第2敗。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕暌違88天，天使大谷翔平昨重返投手丘就飆出最快99.3英里（近160公里）球速，但他的右手指「中彈」後不但球速下降，並挨轟吞敗，也讓他復出投球再添受傷疑雲。

先發2.1局 挨2安失2分

24歲的大谷上次登板已是6月7日，之後因右手肘尺側副韌帶2級撕裂傷「關機」，直到昨才對太空人復出，用49球投2.1局挨2安，包括1發2分砲。天使終場2：4輸球，大谷也吞下本季第2敗。

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徒手攔球後 右手指痠痛

「前2局的表現令人振奮，就是我們所預期的，但到了第3局他的球威顯然不再犀利，跟防護團隊討論後，發現是他的背部有些緊繃，右手指也出現痠痛。」天使教頭索西亞認為大谷在第3局球速下滑，跟之前右手肘傷勢無關。

大谷第1球就飆出96.9英里（約156公里），但第2球遭太空人首棒史普林格敲安，隨後抓下2個出局數，再送出保送後，又以三振解危；第2局大谷面對6棒岡薩雷茲擊過來的球，下意識用右手去攔，雖形成出局，但也引發虛驚。

若檢查無礙 10日再先發

大谷則表示，當下手指並不會感到疼痛，他也向索西亞及防護員示意沒事，「我只想繼續投球，但進入第3局，我開始覺得手指附近有些不適，或許也是球速下滑的原因。」大谷球速從首局最快99.3英里，到第3局前3顆速球只有88.9、90.2和91.9英里，之後又遭史普林格開轟，也讓他對自己的表現很失望。但若檢查無礙，大谷可望10日再對白襪先發。

投50局+15轟 近百年首見

儘管復出首戰有些不順，大谷仍成為1919年貝比魯斯之後，第1位單季至少投50局，且出現15轟的球員。