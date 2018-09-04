備戰東奧棒球 日韓中就定位 台灣還沒「頭」緒

2018/09/04 06:00

2年後的奧運是棒球一級戰區，台灣隊的準備進度已落後日韓中。（資料照，特派記者陳志曲攝）

亞運棒球落幕，台灣雖僅奪銅，但拿下5勝1敗，還扳倒全職業明星組軍的南韓，表現令人激賞。但亞運並非一級戰區，2年後的奧運才是，我們準備好了嗎？

日韓教頭就位 長期練兵

棒球相隔12年重返奧運，為力拚金牌，去年日、韓已宣布稻葉篤紀、宣銅烈接掌國家隊教頭，展開長期計畫，去年亞冠賽就是試金石，今年亞運也是宣銅烈的試煉場。

日本身為主辦國，已拿到東奧參賽資格，亞洲除了南韓外，中國也來勢洶洶，計畫每年赴美打獨立聯盟100場比賽，藉高強度賽事和科學化訓練，提升技術水準。

中國赴美比賽 提升水準

眼見亞洲各國備戰奧運早已動起來，台灣始終靜悄悄，明年12強賽和亞錦賽攸關奧運門票，但國家隊教頭人選始終只聞樓梯響。許順益去年接任業餘國家隊教頭，經長期觀察選才和培訓計畫，加上情蒐戰奏效，亞運終於開花結果。

許順益表示，日、韓國家隊常設總教練，台灣應該學習，以他而言，為備戰亞運，去年就已啟動培訓計畫，他長期帶這一批選手，對他們很了解，他強調：「重點是要了解選手，比賽時才能用在正確的時間點。」

總教練應常設 更懂選手

這次亞運能扳倒南韓，3名業餘投手吳昇峰、王宗豪和王政浩聯手封鎖對方打線是關鍵。許順益認為，短期盃賽一場見真章，職棒球員很優秀，但業餘球界不乏人才，兼具豐富國際賽經驗，未來大賽不妨納入考量，他建議，挑投手不宜同質性太高，要多挑功能性投手，且投球準度比速度更重要。

中職、旅日投手 料扛資格賽

這次雖沒有旅外投手助陣，但業餘投手跳出來當英雄，明年奧運資格賽旅美好手可能無法為國效力，中職和旅日投手勢必得扛重責，在中、日、韓隊形已初見雛形之際，台灣準備好了嗎？

（記者羅志朋）

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