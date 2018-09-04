南韓亞運「金」棒被酸爆 全明星陣容恐成絕響

南韓棒球隊昨返抵國門，總教練宣銅烈（左）於機場受訪。（歐新社）

宣銅烈直指輿論可畏

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓棒球在本屆亞運完成3連霸，總教練宣銅烈昨率隊返國時卻感嘆輿論很可怕，因為這支國家隊從組隊開始就備受責難，如今也引發棒壇人士認為亞運不需再組「夢幻隊」的檢討聲浪。

南韓網站OSEN報導，宣銅烈表示，選手在這次比賽承受很多壓力，如今比賽已結束，但包括日後選手選拔方式等，可以再多加思考。在奪金之後歸國，宣銅烈和球員在機場合影，但他的發言卻感受不到奪金喜悅，而是感嘆這段期間可怕的輿論壓力。

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尤其在組隊之時，就有球員因奪金可免除兵役而飽受非議，其中28歲內野手吳智煥已達徵兵年齡上限，更成眾矢之的。吳智煥在返國時也顯得神情嚴肅，面對媒體詢問只以「以後再聊」來回應，這次南韓共有9名球員可解除兵役問題。

從1998年國際棒總開放職棒選手參與國際賽事以來，南韓就在該屆曼谷亞運徵召朴贊浩、徐在應等旅外投手，以及李炳圭、金東柱等韓職球員助陣，結果順利奪金，也讓22名球員解除兵役問題，「亞運夢幻隊」從此啟航。此後，每屆亞運南韓都以職業球員為主體，包括本屆雅加達的24人韓職全明星隊。

因亞運中斷 韓職今復賽

棒壇人士認為，韓職賽事不該為了亞運中斷，也讓球員的壓力更加沉重，並表示亞運不需要那麼多職業球員參與，以後選拔方式必須改變，還說或許本屆亞運就是最後一次「夢幻隊」。韓職賽季中斷2週後，今天起恢復賽程。