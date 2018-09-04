F-16迎亞運英雄 亞運團直呼感動！

空軍派出2架F-16戰機升空迎接亞運台灣代表團歸國。（中央社）

戰機伴飛 發射熱焰彈

選手們緊盯窗外看F-16戰機施放熱焰彈。（選手提供）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕「台灣亞運健兒，歡迎歸國！」

亞運台灣代表團最後一批選手昨晚歸國，大批熱情粉絲在機場等候接機。（記者姚介修攝）

台灣代表團最後一批選手包含棒球、男排、男籃、桌球、軟網等隊伍昨晚9點30分抵達桃園機場，現場湧入逾200名粉絲接機。在蔡英文總統指示下，空軍特別派出2架F-16戰機升空迎接，並發射120發熱焰彈，照亮戰機，機內選手、職員紛紛搶拍窗外奇景，直呼：「好感動！」

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逾200名粉絲熱情接機

男籃好手陳盈駿表示，看到窗外F-16飛過，真的很特別，為了亞運辛苦這麼久，得到很棒的回饋。這次男籃獲得第四名佳績，要歸功於團隊合作及彼此信任。

17金超越預期

高俊雄完成任務

男排隊長陳建禎說，今年回到台灣，看到有戰機還有大批球迷迎接，也為自己國家隊旅程畫下完美句點，能在閉幕式擔任掌旗官，也是國家及中華奧會給自己的肯定。

台灣代表團本屆亞運共收下17金、19銀與31銅，高居獎牌榜第7名，遠超出體育署賽前設定的10金，亞運前1個月接掌體育署長的高俊雄，順利完成任務。他總結賽會，「體育署、中華奧會及國訓三方分工合作，加上贊助商、媒體的正面力量，才能圓滿完成任務。」