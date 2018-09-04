「金」彩亞運背後 尷尬NG時刻

台灣選手郭婞淳向裁判抗議槓鈴兩邊重量不平均。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雅加達亞運上週日順利落幕，但賽事期間狀況百出，令選手、教練抱怨連連，最後雖順利完賽，仍讓外界捏把冷汗；而印尼總統佐科威對於承辦大型賽會興致勃勃，更發下豪語，將申辦2032奧運。回憶精彩畫面以外，《自由體育》也整理出本屆亞運最令人尷尬的NG時刻。

亞運女子100公尺跨欄比賽，竟出現貓咪亂入。（資料照）

貓咪田徑場逛大街

台灣女籃在銅牌戰時強碰日本，休息室竟然被安排在廁所。（資料照）

今年亞運田徑場上出現令人莞爾的一幕，女子100公尺跨欄，選手都在起跑線等候時，竟有一隻貓咪亂入逛大街，雖然可愛，卻也因此延誤賽程，讓所有選手、教練看傻眼；除了比賽期間貓咪亂入，連當天的頒獎典禮，也有小貓來湊熱鬧，先是闖進賽場，隨後又從場邊離開。

女籃廁所當休息室

台灣女籃在銅牌戰時強碰日本，兩隊原本被安排在同間休息室，中間雖有隔板隔開，但仍能聽見彼此談話，在日本提出抗議後，大會竟將我國球員休息室移到廁所，令球員傻眼。

最後我國向大會抗議，才又把球員移回休息室，但仍與日本使用同一間，比賽還沒開打，就讓球員飽受委屈。

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郭婞淳槓片不等重

我國舉重女將郭婞淳，今年在亞運舉重女子58公斤級項目摘金，但其中發生槓片放錯重量小插曲。她在挺舉第一次試舉125公斤成功後，第2次試舉挑戰133公斤，工作人員竟把兩邊槓片重量放置不等，一邊66.5公斤、一邊65公斤，郭婞淳舉起時稍微抖動，最後穩住成功。

雖然第一時間郭婞淳曾向大會反映，卻沒獲得妥善處理，好在這次烏龍沒影響奪牌或造成傷害。

選手村餐點出狀況

今年南韓拿下49金、58銀、70銅，排名第3，寫下近24年來最差，韓媒在報導中指出，大會選手村的餐點有問題，導致多名選手腸胃炎，上吐下瀉影響表現。值得一提的是，台灣今年安排廚師隨隊前往印尼，並未傳出我國選手因吃壞肚子，有嚴重身體不適的情況。