體改非做不可系列報導》蘇丹公寓啟示錄 選手食宿「代誌大」

亞運代表團今年安排廚師隨隊料理餐點，並租下靠近賽場的蘇丹公寓讓選手進駐。（資料照）

台灣的世界羽球球后戴資穎，在亞運賽程落幕後批評台灣對體育的投資太少，當然這是不爭的事實，不過，往好處看，相對於過去幾十年，最近幾年政府的態度已經有大幅改善，例如這屆亞運另租靠近比賽場地的蘇丹公寓，並且派廚師供應台式餐食，都是前所未有的改變，在這個基礎上，未來如何更精進，才是重點，尤其單項協會要多加把勁。

在印尼雅加達和巨港舉辦的亞運，因為地點的特殊性，雅加達塞車嚴重，從選手村往返比賽場地的交通時間很難預測，必然會影響選手的參賽品質，在比賽場地附近另覓住宿地點，確實有其需求，最後則是由國訓中心負責，在雅加達比賽場地附近另租蘇丹公寓，10個單位共30個房間，最多同時可容納60名選手住宿，並且有一名廚師進駐，提供台灣口味餐飲，滿足選手需求，今年亞運成績超乎預期，蘇丹公寓的安排獲得極高評價。

選手外宿、備餐，在奧、亞運這類國際綜合運動會並不是新鮮事，國內、外多有類似的安排。例如2016年巴西里約奧運南韓射箭隊，為維持選手最佳參賽狀態，在射箭場附近租用豪華貨櫃車，並有廚師供應韓式料理，讓選手身心安頓，儲備豐沛體力，花費由南韓射箭協會處理，比賽結果南韓隊包辦射箭全部4面金牌。

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台灣選手在綜合性運動會外宿，也不是新鮮事，前台灣女網第一戰將王思婷，在1997年西西里世界大學運動會拿下女單、女雙兩面金牌，混雙再與印尼華僑林秉超搭檔摘銀，當時世大運金牌獎金還是新台幣300萬元，王思婷就是捨選手村在外投宿豪華旅館備戰，她的父親兼教練王文直當時不諱言，「這是必要的投資！」當年王思婷在西西里獲得750萬元國光獎金。

從亞運蘇丹公寓看台灣的體育政策，國內、外的例子，政府和協會分別做了哪些事，該扮演什麼角色，效率和成效最好，有許多發人深省的對照。

過去政府確實對體育的投資太少，以致於國訓中心選手現在還住在幾十年前的軍營宿舍，但如同蔡英文總統亞運前造訪國訓中心時，當面對體育署長高俊雄的囑咐：「選手的需求，就是我的要求！」這幾年政府對體育的重視早已不可同日而語，但夠了嗎？其實這些只是起點，政府還有許多改變體育價值觀的工程亟待進行。

（記者王元鴻）