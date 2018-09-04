U18亞青賽》金足農吉田輝星 首戰當壘指

香港隊美籍教頭派特，過去是中職誠泰隊洋投。（特派記者林宥辰攝）

〔特派記者林宥辰／日本宮崎報導〕地主日本隊首戰香港，球迷絡繹不絕，除了幫自家甲子園球星歡呼，也不吝幫實力稍有落差的客隊加油。眾所矚目的金足農王牌投手吉田輝星，首戰沒登板，而是擔任一壘指導員。

吉田輝星（右）擔任一壘指導員。（特派記者林宥辰攝）

日本媒體緊盯自家球星，場邊觀眾也相當捧場。 （特派記者林宥辰攝）

亞青預賽分兩個球場進行，主球場霧島Sun-Marine球場是日職讀賣巨人隊春訓時所用的球場，附近另有足球場、運動場，是座複合式的運動公園。日本隊首戰由野尻幸輝主投，2局下打擊大爆發，根尾昂拳打帶動下，單局就灌進19分，終場26：0輕騎過關。場邊不少球迷，在看到吉田時大喊其名，不過看到他實際登板投球，還得再等等。

香港教頭曾效力中職

香港隊帳面上慘敗，今年剛掌兵符的美籍教頭派特說，希望球員們能克服緊張情緒。派特2007年短暫效力誠泰隊9場比賽，成績2勝4敗、防禦率4.42，離台後足跡遍佈歐洲、非洲，曾在捷克聯賽當過投手教練，今年起掌香港隊兵符。

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派特說︰「我們面對的是世界上最好的青棒隊之一，輸了20多分，有許多事是我們需要慢慢進步的。最重要的，就是希望他們不要怯場，本來能投好球的投手，被緊張感所影響，是他們需要持續進步的。」

派特說，自己的中文名都快不記得，但對台灣隊友們還有印象，得知同年球季末來台的安狄今年又重返中職且效力統一獅，派特則略顯驚訝：「原來他還在投啊。」