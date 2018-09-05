U18亞青賽》190公分雙「巨」投 左張右李禦日韓

2018/09/05 06:00

平鎮高二強投李晨薰被日媒稱為「大谷二世」，最快球速達148公里。（資料照，記者廖耀東攝）

191公分左投張景淯已與水手隊簽約。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔特派記者林宥辰／日本宮崎報導〕對U18台灣隊而言，進入亞洲青棒錦標賽7日複賽，就是和日職、韓職準職棒球員們交手的重頭戲。台灣隊陣中不乏強投，其中最受矚目的當屬一左一右、都超過190公分的「巨」投張景淯和李晨薰。

高二李晨薰 年紀最小長最高

平鎮高二強投李晨薰國中就投144公里火球，目前已拉上148公里，這次有機會挑戰150公里關卡。李晨薰現才16歲已長到193公分，是全隊第一長人，被日媒稱為「大谷二世」，在台灣隊年紀最小，潛力無窮，吸引大批球探趕來盯梢。

191公分的張景淯則出身高苑工商，雖然國中才開始正式練投，但難掩其天賦異稟，今年6月畢業就和美職西雅圖水手隊簽約，本屆亞青成為他青棒生涯最後賽事，之後就要展開旅美生涯。

兩位「巨」投前天首戰都沒登板，張景淯說，自上月20日和富邦悍將二軍熱身賽後，就沒再正式比賽，難免有些生疏，「這中間第1次牛棚滿慘的，沒有真的登板的感覺，不過還是要盡量找手感。」

準旅美球員 張景淯坦承壓力

台灣隊不少準職棒球員，張景淯是陣中目前唯一確定旅美，他坦言：「對手、球迷，甚至球探都在關注，多少會有壓力，會盡量調整到最好。之前觀看日、韓打者影片，覺得南韓打者有力量、不怕直球，可能相對較難對付。」

對於對戰韓日可能的高張力比賽，李晨薰說：「就像國內盃賽的4強賽一樣吧，只是觀眾會更多。日本、南韓打者實力都很強，有機會對決的話，會告訴自己放輕鬆。」

張景淯小檔案

生日：2000年2月11日

身高：191公分

體重：85公斤

投打習慣：左投左打

就讀學校：高苑工商

職棒隊伍：美國職棒西雅圖水手隊

最快球速：147公里

李晨薰小檔案

生日：2002年1月14日

身高：193公分

體重：82公斤

投打習慣：右投右打

就讀學校：平鎮高中（高二）

最快球速：148公里

張景淯。（特派記者林宥辰攝）

李晨薰（右）。（特派記者林宥辰攝）

相關關鍵字： U18 李晨薰 張景淯 U18亞洲棒球賽

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