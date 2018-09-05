U18亞青賽》今抗中關鍵戰 先發投手不能說

教練團猜測中國隊伊健（23號）今可能對台登板。（特派記者林宥辰攝）

〔特派記者林宥辰／日本宮崎報導〕亞洲青棒錦標賽預賽今天兩場重要比賽登場，台灣隊中午12點對戰中國，日本與南韓則於下午5點對決，4強捉對廝殺，台灣FOX體育台將直播這兩場精采好戲。

台灣隊前天大勝印尼，不過來日本前因為南台灣下雨取消多場熱身賽，等於至今只打了一場預賽，總教練李來發說：「既然來比賽了，就相信選手！」

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中國伊健可能對我登板

台灣隊今天要迎戰中國，由於同組巴基斯坦退賽，台灣隊和中國隊又先後擊敗印尼，兩隊賽前就已確定晉級，但事關進入「超級循環賽」之後戰績，台灣隊不僅要找手感，求勝也很重要，因今天投手調度影響複賽，李來發對先發投手保密到家，不便透露。

李來發去年率高苑工商赴中國南京參加MLB夏季聯賽，取得10勝2敗佳績，但冠軍戰第3戰輸給大聯盟培訓的MLB DC隊，當時勝投是中國籍的右投手伊健，此次也在中國隊陣中。昨天伊健面對印尼先發2局就退場，台灣隊教練團猜測，伊健今可能伺機後援登板對台。

戴捕：南韓打者力量大

台灣隊賽前已看過複賽對手日、韓的比賽影片，主戰捕手戴培峰認為，日韓兩隊打者都有力量，「都不太好對付，尤其南韓打者力量強，配球時要注意球路盡量壓低。」

台灣隊捕手戴培峰認為日韓打者都不好對付。（特派記者林宥辰攝）