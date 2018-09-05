U18亞青賽》日職等級球場 迎接高中生競技

今年日職例行賽曾到宮崎霧島Sun-Marine球場舉行。（特派記者林宥辰攝）

霧島Sun-Marine球場靠海，可從頂樓看見海景。（特派記者林宥辰攝）

霧島Sun-Marine球場曾舉辦日職明星賽。（特派記者林宥辰攝）

〔特派記者林宥辰／日本宮崎報導〕亞洲青棒錦標賽在日本宮崎舉行，台灣隊場次都在主球場霧島Sun-Marine球場，正是陽岱鋼效力的日職讀賣巨人隊春訓基地，球場內外機能高，也能當作日職比賽球場，台灣小將能體驗在日職規格的球場比賽，機會難得。

宮崎最早的棒球場是縣營球場，由於過於老舊，2001年起Sun-Marine球場開始運作，舊球場則成為當地學校操場。Sun-Marine球場是目前九州地區9個縣內，唯一內外野都是天然草皮的球場。

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霧島Sun-Marine球場位於宮崎縣綜合運動公園，棒球場內能容納約3萬人，爬上三壘側頂樓看台，能夠看到海，視野頗遼闊。園內另有足球場、田徑場等運動建設，台灣隊昨就在園內的小型室內練習用球場練球。

富邦悍將投手林羿豪過往效力巨人時期，也多次隨隊來宮崎春訓。林羿豪說，園區有兩座球場，另一座春訓時較常給二軍使用，他對球場的印象則是：「附近幾乎沒店家，可以說什麼都沒有，但球場很漂亮。」林羿豪說，雖然球場靠海，但因海岸邊為了防止海水倒灌而植林，場內不太受海風影響。

2014年，宮崎當地企業霧島酒造取得球場冠名權，因此現在名稱為「霧島Sun-Marine球場」，日職也不時在此安排例行賽，今年8月28日，歐力士和日本火腿剛來打過，湧進超過2萬名觀眾，2005年亞洲棒球錦標賽、2006年日職明星賽第2戰，也於此地進行。