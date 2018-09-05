體改非做不可系列報導》提高教練獎金 「強心針」謹慎施打

台灣代表團在亞運奪下17金、19銀、31銅，寫下史上次佳成績，行政院昨舉行返國餐會宴請國手。（記者羅沛德攝）

搭上雅加達巨港亞運好成績的熱潮，總統蔡英文和行政院長賴清德宣佈兩個利多，一是體育預算倍增，另一個是研議大幅提高教練獎金，與選手獎金達到1：1的程度，如果順利通過，奧運奪金的教練獎金，最高將達3000萬元，藉以激勵選手和教練在東京奧運奪金。大幅提高獎金如同強心針，成為奪標最後一哩路的推手；不過，鑑往知來，獎金設計不可不慎，以免美意又糟蹋了。

「教練獎金之亂」有前例

台灣特有的「國光體育獎章及獎助金頒發辦法」，可以追溯到1981年的中正體育獎章和獎金給獎辦法，之後在1992年新增「有功教練」獎金，原本的教練獎金也是與選手同額，甚至考慮到啟蒙、階段、執行教練的獎金分配比例，立意甚佳，但實際執行後屢屢發生利益糾葛，教練與選手為獎金反目，或協會長期由特定人擔任總教練等亂象，套句現代語言，堪稱「教練獎金之亂」。

原本一片美意，教練獎金的分配卻造成嚴重的價值觀扭曲，人性的黑暗面掩蓋國際賽爭金榮光，在1998年亞運前，國光獎金再修正，取消教練獎金，改以比照大學教授的標準敘薪，奧運培訓由月薪75233元起跳，也是目前奧、亞運培訓教練敘薪的基礎，後來又增加指導選手獲奧運獎牌、亞運金牌的教練加給，月薪最多加碼12萬元。

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2012年奧運前又有教練敘獎之議，根據體育署的資料，2012年倫敦奧運有功教練14人獎金350萬元、2014年仁川亞運有功教練58人獎金1150萬元、2016年里約奧運有功教練11人獎金500萬元。

在2018年亞運之前，體育署新修訂的教練獎金敘獎標準，奧運成績敘獎到第8名，金牌300萬。亞運獎牌依序為金牌100萬、銀牌50萬、銅牌30萬元，不過銀銅牌福利為田徑、游泳、體操及團體球類項目限定，這一屆教練獎金184人次達到敘獎標準，預計發出1890萬元。

對照這屆亞運金牌數75面、總獎牌205面，但沒有獎金的日本，台灣的獎勵制度，更凸顯身為台灣選手、教練之福，畢竟國情不同，社會背景也不一樣，政府欲再大手筆加碼教練獎金，值得珍惜，但要如何避免重蹈覆轍價值扭曲，必須妥善思考。（記者王元鴻）