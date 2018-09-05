澳職提案打中職 盼明年二軍起步

澳職執行長Cam Vale昨日遞交加入中職企劃書給中職會長吳志揚，雙方交換球帽作為紀念。（記者朱沛雄攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕澳洲職棒聯盟執行長維爾昨正式提交加盟企劃書，跨出成為中職第5隊的第一步，也希望明年先從二軍打起。由於明年是中職30週年，會長吳志揚盼能讓史上首次職棒聯盟的合作成真。

兩年磨合期後

再討論加入一軍

從維爾手中，吳志揚接下象徵性的企劃書，兩人互換彼此聯盟的球帽做為禮物。這樣的合作可能在各國職棒都無前例，吳志揚表示：「過去可能很多國家有外隊加入，但我們是聯盟之間的合作，可能是第一次。」

澳職希望先從二軍打起、為期兩年，經過磨合之後，再來討論加入一軍的時間點和可能性。聯盟則會先做第一步的把關，針對企劃書進行仔細評估，再提交常務理事會進行第二階段討論、是否通過澳職提案。

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「主要會考慮在外隊加入後，裡面本土球員的比例，以及他們是否願意參加中職選秀、如何確保外隊長遠經營，還有基於戰力平衡，對他們的球員組成，也相當關心。」吳志揚強調，聯盟會先替4隊做好功課，把各隊關心的議題先做審查及溝通。

澳洲球員占7成

也會加入台灣球員

維爾則表示，之所以會選擇中職，是基於中職有意再增隊、兩國職棒的TONE調契合及澳職對台灣有很大興趣等三方面考量，他也清楚澳職的提案和本土加盟方式不同，會努力尋求4隊的支持。中職自2009年以來，就一直維持4隊規模。

在球員組成方面，「澳職隊」仍將以澳洲球員為主，占70%，也會加入台灣本土球員，並以台灣的城市為主場。維爾也進一步指出，澳洲球員中將有明年12強國家隊的一半球員，並會和這些球員簽1年約，除非受傷，否則必須打滿整季。