國內企業不想玩 中職本土第5隊仍難產

澳職7月曾派選手來台參加中職明星賽。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕去年9月中職公布新球隊加盟辦法，如今1年過去，會長吳志揚拜會20家國內企業仍盼不到佳音，只等到澳洲職棒聯盟昨天正式提案，本土第5隊至今依舊難產。

拜會20家企業

中職會長踢鐵板

中職去年9月12日召開常務理事會，通過新球團的加盟辦法和細則，規定有意加盟的新企業需繳交加盟金1.2億元，另需準備3.6億保證金及1億元基層棒球基金。吳志揚過去1年拜訪國內各大企業，但或許因為景氣不佳，企業顯得保守，也未等到任何具體加盟意願。

「目前尚未有本土企業表達意願，因此這時澳職有意願，可說是非常好的消息，也做為新的考慮方向。」吳志揚強調，除了本土企業，聯盟歡迎世界各國的職棒加入。

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只是吳志揚也坦言，對於澳職加盟，確實有遭遇到挑戰，「因為去年9月是針對本土企業設計，並沒有針對外國企業或組織，在收到澳職企劃書之後，會進行仔細評估」。

針對長遠來看，中職仍希望本土企業加盟，未來也會持續走訪。吳志揚也提到，立法院之前通過運動產業發展條例修正案，當中規定各級政府及公營企業可針對運動產業進行投資，比率已放寬到50%為上限，他期盼具體辦法能儘快擬出，如此一來，才能讓有興趣的地方政府和公營企業有法源依據。