杜哈體操世錦賽》史上第2牌！李智凱鞍馬奪銅

李智凱（右）收銅，中國肖若騰（中）、英國惠特洛克（左）分別拿下金、銀牌。（法新社）

李智凱在鞍馬項目以14.966分奪銅，抱回我國在世錦賽史上第2面獎牌。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱在2018年世界體操錦標賽鞍馬決賽，祭出招牌「湯瑪士迴旋」，以14.966分抱回銅牌，是台灣自1993年張峰治獲得跳馬銀牌之後，暌違25年首面世錦賽獎牌，為進軍2020年東京奧運增添不少信心。

暌違25年 世錦賽首面獎牌

22歲的李智凱在資格賽只以13.700分吊車尾晉級決賽。決賽他搬出難度6.300分套路，而完成分8.666分，更是壓過7名決賽對手。

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里約奧運鞍馬金牌英國名將惠特洛克難度6.800分，中國好手肖若騰6.600分，李智凱以些微差距居銅牌。惠特洛克、肖若騰同為15.166分，肖若騰因完成分8.566分勝過惠特洛克的8.366分，贏得個人首面世錦賽單項獎牌。

難度分6.3 不及中英名將

李智凱在里約奧運前嚴重受傷，首度站上奧運舞台又面臨龐大壓力，結果在比賽中落馬。但他揮別奧運的挫敗重新站起來，去年世大運「完美落地」揚眉吐氣摘金；今年雅加達亞運技壓中國、日本、南韓等好手，勇奪我史上首面亞運體操金牌。

阿信教練：還有進步空間

透過世大運、亞運累積更多信心，李智凱終極目標擺在2年後東奧，要為台灣奪首面奧運體操獎牌。這次在世錦賽鞍馬8強他展現抗壓性，即使有美中不足之處，他願意不斷磨練並挑戰極限，續朝進軍奧運目標邁進。

教練林育信強調，愛徒在世錦賽頂住與各國名將較勁的壓力，而這面銅牌代表未來還有進步空間，一定要繼續努力。