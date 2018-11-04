大賽當試金石 李智凱、唐嘉鴻明年拚奧運資格

亞運單槓金牌、地板銀牌唐嘉鴻朝2020東京奧運邁進。（資料照，記者陳志曲攝）

李智凱拿下世錦賽鞍馬銅牌。（歐新社）

「體操雙雄」李智凱、唐嘉鴻在雅加達亞運勇奪金牌，兩人也放眼2020年東京奧運，眼前最大任務是在明、後年保持身體健康，並循各種途徑取得奧運門票。

李智凱是亞運鞍馬金牌，唐嘉鴻為單槓金牌及地板銀牌。即使本屆世錦賽無關東奧參賽資格，兩人能在國際體操最高殿堂勇闖鞍馬、單槓決賽，也代表有望在奧運發光發熱，為台灣體操史再寫新頁。

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明年德國世錦賽攸關奧運資格，李智凱、唐嘉鴻在單項站上頒獎台或個人全能項目排名前12，即能進軍奧運。

除了透過世錦賽，今年至2020年共8站世界盃系列賽，取每位選手最佳3站成績進行排名，而鞍馬、地板、單槓、雙槓、吊環及跳馬等6項，各項成績最佳者就能拿到奧運門票。

另2020年世界盃全能系列賽共4站，排名積分前3，以及2020年美洲、歐洲、亞洲、非洲的洲際賽，全能項目前2，也能取得資格。

值得一提的是，台灣隊本屆世錦賽團體賽排名17，確定獲得明年世錦賽參賽權，屆時團體賽若能躋身前9名，李智凱、唐嘉鴻不僅不用煩惱如何取得門票，還能帶另2位隊友共同征戰奧運。

（記者林岳甫）